Catamarca: detienen a dos santiagueños por no devolver autos alquilados y buscan a un tercer implicado

Habrían alquilado tres vehículos en una concesionaria y no los devolvieron; dos fueron detenidos cuando intentaban viajar a La Plata y un tercer sospechoso continúa prófugo.

Hoy 07:20

La investigación por una presunta maniobra de defraudación vinculada al alquiler de vehículos registró nuevos avances, con la indagatoria de dos imputados y la búsqueda de un tercer sospechoso que permanece prófugo. El caso es llevado adelante por la Fiscalía de Instrucción N° 7 de Catamarca.

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La causa está a cargo de la fiscal Paola González Pinto, quien investiga el delito de defraudación por retención indebida. Según la pesquisa, los acusados habrían ejecutado una maniobra para apoderarse de vehículos alquilados, generando perjuicios económicos a la empresa damnificada.

El hecho se originó el pasado 26 de febrero, cuando Alfredo Román Fernández, Víctor Nicolás Escurra y Mario Alberto Corbera —estos dos últimos domiciliados en La Banda— alquilaron tres vehículos en una concesionaria de la capital catamarqueña: una Renault Kangoo, un Fiat Cronos y un Renault Logan.

Tras concretarse la operación, los rodados no fueron restituidos en los plazos acordados, lo que motivó la denuncia penal e impulsó una investigación que incluyó tareas de geolocalización, permitiendo ubicar los vehículos y reconstruir parte del recorrido de los sospechosos.

Detenciones y secuestro de vehículos

En el marco de un operativo, la Policía logró interceptar a dos de los implicados en la Terminal de Ómnibus de Santiago del Estero, cuando intentaban viajar hacia La Plata. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

En cuanto a los vehículos, se recuperaron dos de las unidades, mientras que el Fiat Cronos ya había sido vendido, lo que agrava la situación procesal de los acusados y refuerza la hipótesis de una maniobra organizada.

Por estas horas, Alfredo Román Fernández continúa prófugo y es intensamente buscado, ya que sería una pieza clave dentro del esquema investigado. Sobre él pesa un pedido de detención vigente, y no se descartan nuevos procedimientos para dar con su paradero.

De acuerdo con los investigadores, los acusados habrían utilizado datos e identidades aparentemente legítimas para acceder al alquiler de los vehículos, generando confianza en la empresa. Sin embargo, una vez obtenidos, los rodados no fueron devueltos, configurando la maniobra delictiva.

Con el avance de la causa, los dos detenidos ya fueron indagados e imputados formalmente, y durante las audiencias ejercieron su derecho a defensa.