"Bajó el Riesgo País y el precio del barril de petróleo, ahora espero que baje la nafta"

Así lo expresó este miércoles el licenciado Osvaldo Granados, en su columna para Radio Panorama.

Hoy 08:24

En su habitual columna para Radio Panorama, Osvaldo Granados trazó un análisis que combinó memoria histórica, actualidad económica y perspectivas a corto plazo, con definiciones contundentes sobre distintos ejes de la realidad argentina.

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Al referirse a la conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, el periodista señaló que “la mayor parte de la gente no lo vivió”, y recordó las restricciones que existían durante aquellos años. En ese sentido, remarcó que en el diario donde trabajaba recibían indicaciones precisas sobre quiénes podían criticar al gobierno, marcando una diferencia con otros regímenes de la región.

Granados también contextualizó el escenario previo al quiebre institucional, al señalar que en 1973 el país tenía bajos niveles de pobreza y un perfil económico distinto. “Era otro país”, sostuvo, y agregó que la decisión de algunos sectores de tomar las armas fue, a su entender, “el principio del fin”.

En cuanto a la actualidad política, se refirió al debate en torno a la Ley de Glaciares y destacó que, pese a las resistencias de algunos sectores, la iniciativa avanzaría debido al respaldo de varios gobernadores interesados en impulsar inversiones mineras. En ese marco, subrayó el alto nivel de participación en las audiencias, con más de 115 mil inscriptos.

En el plano económico, el analista remarcó algunas señales positivas, como la baja del riesgo país y la caída en el precio internacional del petróleo, lo que —según indicó— podría trasladarse a una reducción en el precio de los combustibles. Además, mencionó las gestiones del CEO de YPF en Estados Unidos, en busca de inversiones para proyectos de gas licuado.

De cara al sector productivo, Granados señaló que se espera una cosecha récord, con mejores precios y mayor ingreso de divisas. Sin embargo, advirtió que el consumo interno muestra señales de desigualdad, con una economía que “marcha por dos carriles”.

En ese sentido, explicó que la canasta básica permanece estancada, afectada por una fuerte caída en rubros como ropa y calzado, mientras que crecen las ventas de electrodomésticos. “Los patrones de consumo están cambiando y son bastante desiguales”, concluyó.