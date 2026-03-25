Luto en el fútbol santiagueño: murió Mario “Marito” Paz, ídolo de Central Córdoba

Tenía 63 años y fue un referente del Ferroviario en las décadas del 70 y 80. El club lo despidió con un emotivo mensaje. Será velado este miércoles.

Hoy 08:26

El fútbol santiagueño está de luto tras conocerse la muerte de Mario Héctor “Marito” Paz, exjugador e histórico referente de Central Córdoba, quien falleció ayer, martes por la mañana, a los 63 años luego de luchar contra una cruel enfermedad.

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El club Ferroviario despidió a uno de sus ídolos a través de sus redes sociales con un sentido mensaje: “Con profundo pesar despedimos a Mario Paz, quien defendió nuestros colores con compromiso y pasión. Su paso por el club dejó huella dentro y fuera de la cancha. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

Paz fue un marcador de punta izquierdo, identificado con la camiseta número 3, y protagonista de etapas doradas de Central Córdoba durante las décadas del 70 y 80, integrando equipos que marcaron una época en el fútbol local y lograron importantes títulos.

Su nombre quedó ligado a una generación de futbolistas que dejaron una huella profunda en la historia del club, siendo reconocido por su solidez, carácter y compromiso dentro del campo de juego.

Además de su paso por el Oeste, también defendió los colores de Mitre y Central Argentino, donde mantuvo el mismo nivel de entrega y respeto que lo caracterizó a lo largo de su carrera.

Tras su retiro, continuó vinculado al fútbol en el ámbito amateur, manteniendo intacta su pasión por el deporte que marcó su vida.

Marito Paz Central Córdoba

Según se informó, Paz atravesaba un delicado estado de salud, ya que padecía cáncer y se encontraba en tratamiento de diálisis. Su fallecimiento se produjo en su domicilio.

Sus restos serán velados este miércoles en la sala velatoria de Pedro León Gallo 340, en el horario de 8 a 10, y posteriormente serán inhumados en el cementerio La Piedad.

La noticia generó una profunda conmoción entre hinchas, excompañeros y el ambiente del fútbol local, que despide a uno de sus referentes más queridos.