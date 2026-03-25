La Banda se asolea en la mañana: un clima ideal para hoy Miércoles 25 de marzo de 2026

Los bandeños disfrutan de un clima soleado con temperaturas frescas en la mañana. El pronóstico indica un ascenso térmico a lo largo del día.

Hoy 08:16

Hoy, en La Banda, Santiago del Estero, los bandeños se despiertan con un clima soleado y agradable. La temperatura actual es de 12.4 °C, con una sensación térmica de 12.1 °C, ideal para quienes buscan salir a disfrutar de la mañana. La humedad alcanza el 100%, lo que genera un ambiente fresco y cómodo en las primeras horas del día.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen máximas de 28.4 °C. El cielo despejado permitirá que el calor se sienta más intensamente durante la tarde, lo que será bien recibido por quienes planean actividades al aire libre. No obstante, se recomienda a los bandeños protegerse del sol para evitar golpes de calor.

Para mañana, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas, ya que el cielo estará cubierto. Las temperaturas mínimas se establecerán en 19.8 °C y las máximas no superarán los 24.5 °C. Este descenso térmico marcará el inicio de un período más templado en la región.

El viernes, la situación climática se tornará más inestable, con posibilidad de lluvias moderadas a intervalos. La mínima se espera en 19.6 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 28.3 °C. Esto representa un cambio significativo en comparación con los días soleados que los bandeños han disfrutado recientemente.

En resumen, hoy los bandeños pueden esperar un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 15.4 °C y 28.4 °C. A partir de mañana, el clima comenzará a cambiar, con cielos cubiertos y una leve disminución en las temperaturas, seguido de lluvias moderadas el viernes.