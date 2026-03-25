Irán recibe una propuesta de 15 puntos de Trump, pero descarta diálogo con Estados Unidos

Funcionarios paquistaníes indicaron que Teherán recibió la propuesta. Pero el ejército iraní sigue rechazando un diálogo. "Alguien como nosotros jamás llegará a un acuerdo con alguien como ustedes. Ni ahora, ni nunca".

Hoy 09:27

Irán recibió un plan de 15 puntos de Estados Unidos para lograr un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel, según informaron funcionarios pakistaníes este miércoles.

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Según esas fuentes, la propuesta abarca, en líneas generales, levantamiento de las sanciones, cooperación nuclear civil, reducción del programa nuclear iraní, supervisión por parte del AIEA, límites en el lanzamiento de misiles y acceso para la navegación a través del estrecho de Ormuz.

Un funcionario egipcio implicado en las labores de mediación añadió que la propuesta incluye restricciones al apoyo de Irán a grupos armados.

El plan de 15 puntos que ahora está en manos iraníes es un acuerdo integral para lograr un alto el fuego, según el funcionario egipcio.

Los mediadores están impulsando posibles conversaciones presenciales entre iraníes y estadounidenses, tal vez el viernes en Pakistán, indicaron funcionarios egipcios y pakistaníes.

El martes, en declaraciones desde la Casa Blanca, Trump afirmó que Estados Unidos se encuentra "en negociaciones" y que entre los participantes figuraban el enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner, el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance. No especificó con quién de Irán mantienen contacto.

Irán niega un diálogo

Pero el ejército iraní niega que el régimen este negociando con EE.UU. y sostiene que Trump está negociando con sí mismo.

El portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán, el principal comando militar del país (sin mencionar a Estados Unidos ni a Trump), se refirió a la "autoproclamada superpotencia mundial" y afirmó: "No llamen a su derrota un acuerdo".

Ebrahim Zolfaghari declaró en un video publicado este miércoles por medios iraníes: "¿Acaso su conflicto interno ha llegado al punto de que negocian entre ustedes?".

"No volverán a ver ni sus inversiones en la región ni los precios anteriores de la energía y el petróleo hasta que comprendan que la estabilidad en la región está garantizada por la fuerza de nuestras fuerzas armadas. La estabilidad se logra mediante la fortaleza", afirmó Zolfaghari.

Añadió: "Alguien como nosotros jamás llegará a un acuerdo con alguien como ustedes. Ni ahora, ni nunca".

Funcionarios israelíes, que han abogado por que Trump continúe la guerra contra Irán, se mostraron sorprendidos por la presentación de un plan de alto el fuego, según una persona informada sobre los detalles de la propuesta, quien también confirmó su presentación. Esta persona habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente.

Cualquier diálogo entre Estados Unidos e Irán enfrentaría enormes desafíos. No está claro quién en el gobierno iraní tiene autoridad para negociar, ni quién estaría dispuesto a hacerlo, dado que Israel ha prometido continuar asesinando a los líderes del país.