La oposición cuestionó a Adorni por sumarse al Régimen de Ganancias: "Un límite a la avivada"

Legisladores y dirigentes opositores cuestionaron al jefe de Gabinete y a su esposa por adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias.

Hoy 22:52

La oposición volvió a cargar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, luego de que ambos se adhirieran al Régimen Simplificado de Ganancias. Referentes y legisladores nacionales exigieron además que el funcionario presente su declaración jurada patrimonial antes del próximo 15 de junio, fecha límite establecida para su presentación.

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Las críticas llegaron desde distintos sectores políticos. Entre quienes se pronunciaron se encuentran Esteban Paulón, de Hacemos Nuestro País; Nicolás Trotta e Itaí Hagman, del peronismo; y los radicales Pablo Juliano y Martín Lousteau.

Los cuestionamientos se producen en medio de la investigación judicial que involucra a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y por la demora en la presentación de documentación vinculada a su patrimonio.

Uno de los pronunciamientos más duros fue el de Paulón, quien anunció la presentación de un proyecto para impedir que funcionarios públicos y familiares directos puedan acceder a determinados beneficios fiscales.

"Un límite a la avivada de los Adorni. Que se termine la joda libertaria. El régimen de inocencia fiscal no puede ser la vía por la cual se laven los fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública", expresó el legislador en sus redes sociales.

Además, explicó que su iniciativa busca excluir de ese régimen a funcionarios de los tres poderes del Estado y a sus familiares directos desde dos años antes de ingresar a la función pública.

"No más Bettinas ni Manueles", concluyó el dirigente opositor.

La polémica se suma a otros cuestionamientos que enfrenta el Gobierno nacional en torno a la transparencia patrimonial de algunos de sus funcionarios, mientras crece la expectativa por la presentación de la declaración jurada de Adorni en los próximos días.