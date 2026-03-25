Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 MAR 2026 | 15º
X
Locales

EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:19

Para poder efectuar obras en las redes y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Jueves 26 de marzo: de 06:00 a 09:00 hs afectando a la ciudad de Quimili (zona Norte); de 08:00 a 11:00 hs afectando a  las localidades de Nueva Esperanza, Quebracho Coto (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Tramo 20 y Huaycuru (dpto. Banda); de 10:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de Alhuampa (depto. Moreno); de 14:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Santos Lugares, San Gregorio, Mojón, San Ramón y Las Delicias (dptos. Alberdi y Pellegrini) y de 14:00 a 17:00 hs afectando al barrio San Carlos de la ciudad de la Banda y a la localidad de El Polear (sobre Ruta 34 vieja).

Viernes 27 de marzo: de 06:00 a 09:00 hs afectando a parte de la ciudad de Quimili (barrios Marcos Antonio, Las Tres Rosas) y a las localidades de Roversi, La Paloma y Campo del Cielo (dpto. Moreno); de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio General Paz de la ciudad Capital; de 09:00 a 12:00 hs afectando a los barrios Bosco 3, Juan Felipe Ibarra, General Paz y Rene Favaloro de la ciudad Capital y a las localidades de Chaupi Pozo, Quita Punco, Los Díaz, Ardiles (dpto. Banda) y Mailin (dpto. Avellaneda); de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte del barrio Tradición de la ciudad Capital (comprendido entre Gorosito Gumersindo, Aguirre (S), Andrés Chazarreta y Colon Sur; de 14:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de El Palomar, Bajo Solo, El Fisco, El Arenal y El Bobadal (dpto. Jimenez); de 14:30 a 17:30 hs afectando a la localidad de Yanda (dpto. Capital) y de 15:30 a 18:30 hs afectando a la localidad de Puestito de San Antonio (dpto. Capital).

TEMAS Edese

ULTIMO MOMENTO

© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT