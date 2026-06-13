Denuncian que les roban ganado a la noche y de día venden la carne por redes sociales

Los autores operan siempre igual: faenan en taperas cercanas y trasladan la carne al pueblo para venderla. A pesar de que los vecinos aportan datos de la venta ilícita, las causas no avanzan.

Hoy 14:14

Productores del departamento Avellaneda denunciaron que los delincuentes no solo roban su ganado, sino que además ofrecen la carne faenada a través de estados de WhatsApp y redes sociales.

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La inseguridad en el campo alcanzó un punto límite. El último caso ocurrió este viernes 12 de junio en el paraje El Tape, donde el productor Petulla sufrió el robo de tres cabrillas. Según denunció en la Comisaría N°55, los autores operan siempre igual: faenan en taperas cercanas y trasladan la carne al pueblo para venderla.

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Lo que más indigna a las víctimas es la desfachatez de los delincuentes. "Te roban de noche y a la mañana siguiente te ofrecen tu propio animal por el celular", relató Petulla. El damnificado identificó a un padre e hijo del barrio San Carlos como los autores —quienes ya cuentan con múltiples denuncias previas—, pero asegura que siguen en libertad y hasta amenazan a quienes los denuncian.

A pesar de que los vecinos aportan nombres, domicilios y pruebas de la comercialización ilícita, las causas no avanzan. Los productores exigen celeridad judicial y mayor patrullaje rural nocturno, advirtiendo que no pueden seguir trabajando bajo amenaza y viendo cómo el fruto de su esfuerzo se comercializa libremente en las redes.