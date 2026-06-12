Qatar y Suiza hacen su debut mundialista en San Francisco

El conjunto asiático y el seleccionado europeo se medirán este sábado desde las 16.00 en la Bahía de San Francisco, por la primera fecha del Grupo H.

Hoy 07:05

La actividad del Mundial 2026 continuará este sábado con el enfrentamiento entre Qatar y Suiza, quienes debutarán en el Grupo H desde las 16.00 en el estadio de la Bahía de San Francisco.

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El seleccionado qatarí intentará dar el primer paso en una zona que promete ser muy exigente. Conducido por el español Julen Lopetegui, el equipo apuesta a la experiencia de jugadores como Akram Afif, Almoez Ali, Karim Boudiaf y Pedro Miguel, futbolistas que vienen siendo la base del seleccionado durante los últimos años.

Por su parte, Suiza llega como uno de los equipos europeos más competitivos del certamen y buscará hacer valer su experiencia internacional. El conjunto dirigido por Murat Yakin cuenta con figuras de renombre como Granit Xhaka, Manuel Akanji, Denis Zakaria, Breel Embolo y el arquero Gregor Kobel, pilares de una selección que suele ser protagonista en las grandes competencias.

El encuentro aparece como fundamental para ambos seleccionados, que saben que sumar de a tres en la primera jornada puede resultar decisivo para encaminar la clasificación a la siguiente instancia del torneo.

Probable formación de Qatar

Meshaal Barsham; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin; Jassem Abdulsallam; Ahmed Fathi, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali y Akram Afif.

DT: Julen Lopetegui.

Probable formación de Suiza

Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Silvan Widmer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer; Dan Ndoye, Rubin Vargas; Breel Embolo.

DT: Murat Yakin.

Datos del partido

Partido: Qatar vs. Suiza.

Qatar vs. Suiza. Fecha: Sábado 13 de junio.

Sábado 13 de junio. Hora: 16.00.

16.00. Estadio: Bahía de San Francisco.

Bahía de San Francisco. Árbitro: Said Martínez (Honduras).

(Honduras). VAR: Erick Miranda (México).

(México). TV: D Sports.

Vivilo por Diario Panorama

Seguí el minuto a minuto de Qatar y Suiza por Diario Panorama, con toda la cobertura del encuentro, estadísticas, formaciones, incidencias y las principales repercusiones de un partido clave en el arranque del Grupo H del Mundial 2026.