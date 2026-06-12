Qatar y Suiza hacen su debut mundialista en San Francisco

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El conjunto asiático y el seleccionado europeo se medirán este sábado desde las 16.00 en la Bahía de San Francisco, por la primera fecha del Grupo H.
La actividad del Mundial 2026 continuará este sábado con el enfrentamiento entre Qatar y Suiza, quienes debutarán en el Grupo H desde las 16.00 en el estadio de la Bahía de San Francisco.
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El seleccionado qatarí intentará dar el primer paso en una zona que promete ser muy exigente. Conducido por el español Julen Lopetegui, el equipo apuesta a la experiencia de jugadores como Akram Afif, Almoez Ali, Karim Boudiaf y Pedro Miguel, futbolistas que vienen siendo la base del seleccionado durante los últimos años.
Por su parte, Suiza llega como uno de los equipos europeos más competitivos del certamen y buscará hacer valer su experiencia internacional. El conjunto dirigido por Murat Yakin cuenta con figuras de renombre como Granit Xhaka, Manuel Akanji, Denis Zakaria, Breel Embolo y el arquero Gregor Kobel, pilares de una selección que suele ser protagonista en las grandes competencias.
El encuentro aparece como fundamental para ambos seleccionados, que saben que sumar de a tres en la primera jornada puede resultar decisivo para encaminar la clasificación a la siguiente instancia del torneo.
Meshaal Barsham; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin; Jassem Abdulsallam; Ahmed Fathi, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali y Akram Afif.
DT: Julen Lopetegui.
Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Silvan Widmer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer; Dan Ndoye, Rubin Vargas; Breel Embolo.
DT: Murat Yakin.
Seguí el minuto a minuto de Qatar y Suiza por Diario Panorama, con toda la cobertura del encuentro, estadísticas, formaciones, incidencias y las principales repercusiones de un partido clave en el arranque del Grupo H del Mundial 2026.