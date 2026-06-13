El curioso video motivador de Lula previo al debut de Brasil: “¡Por el amor de Dios, pateá!”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 20º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos 4
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
01:00 Grupo D
Australia -
Turquía -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

El curioso video motivador de Lula previo al debut de Brasil: “¡Por el amor de Dios, pateá!”

El presidente de Brasil publicó un mensaje en redes sociales para alentar a la Verdeamarela antes del estreno mundialista ante Marruecos.

Hoy 14:19
Lula Brasil

A horas del debut de Brasil en el Mundial 2026, el presidente Luis Inácio Lula da Silva sorprendió con un particular video motivacional dirigido al plantel dirigido por Carlo Ancelotti, que este sábado enfrentará a Marruecos desde las 19 por el Grupo C.

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En el mensaje difundido en sus redes sociales, Lula se mostró eufórico y habló como un hincha más, dejando frases que rápidamente se viralizaron.

Lo que vale es meter la pelota en el arco contrario. ¡Por el amor de Dios, pateá!”, expresó el mandatario brasileño, en un tono distendido y pasional.

Además, agregó otra frase que llamó la atención por su carga emotiva: “Además de jugar con la pelota, háganlo con un poco de alma”.

El presidente también dejó un mensaje de aliento general al plantel: “Cuando caigan, levántense. No se queden reclamando y vayan a sacarle el balón al rival”.

En otro tramo del video, Lula volvió a reforzar el mensaje de apoyo a la selección: “El fútbol se gana dentro de las cuatro líneas, con concentración, dedicación, entrenamiento y, sobre todo, goles en la red. Quiero desear buena suerte a cada jugador. Ustedes están vistiendo la camiseta de un país entero”.

Brasil, con bajas sensibles en el inicio del Mundial

La Verdeamarela llega al debut con una ausencia importante: Neymar, quien se perdería al menos los primeros partidos del torneo por una lesión en el gemelo. El delantero de Santos continúa con su recuperación y trabajos de puesta a punto.

Con ese panorama, Brasil iniciará su camino mundialista ante Marruecos en un partido que genera gran expectativa y donde el mensaje presidencial sumó un condimento extra en la previa.

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