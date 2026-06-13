El curioso video motivador de Lula previo al debut de Brasil: “¡Por el amor de Dios, pateá!”

El presidente de Brasil publicó un mensaje en redes sociales para alentar a la Verdeamarela antes del estreno mundialista ante Marruecos.

Hoy 14:19

A horas del debut de Brasil en el Mundial 2026, el presidente Luis Inácio Lula da Silva sorprendió con un particular video motivacional dirigido al plantel dirigido por Carlo Ancelotti, que este sábado enfrentará a Marruecos desde las 19 por el Grupo C.

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En el mensaje difundido en sus redes sociales, Lula se mostró eufórico y habló como un hincha más, dejando frases que rápidamente se viralizaron.

“Lo que vale es meter la pelota en el arco contrario. ¡Por el amor de Dios, pateá!”, expresó el mandatario brasileño, en un tono distendido y pasional.

Además, agregó otra frase que llamó la atención por su carga emotiva: “Además de jugar con la pelota, háganlo con un poco de alma”.

El presidente también dejó un mensaje de aliento general al plantel: “Cuando caigan, levántense. No se queden reclamando y vayan a sacarle el balón al rival”.

En otro tramo del video, Lula volvió a reforzar el mensaje de apoyo a la selección: “El fútbol se gana dentro de las cuatro líneas, con concentración, dedicación, entrenamiento y, sobre todo, goles en la red. Quiero desear buena suerte a cada jugador. Ustedes están vistiendo la camiseta de un país entero”.

Brasil, con bajas sensibles en el inicio del Mundial

La Verdeamarela llega al debut con una ausencia importante: Neymar, quien se perdería al menos los primeros partidos del torneo por una lesión en el gemelo. El delantero de Santos continúa con su recuperación y trabajos de puesta a punto.

Con ese panorama, Brasil iniciará su camino mundialista ante Marruecos en un partido que genera gran expectativa y donde el mensaje presidencial sumó un condimento extra en la previa.