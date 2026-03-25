A los 56, Jennifer Lopez reveló su clave para mantenerse en forma: “Entrenar mejor, no más duro”

La artista explicó por qué el entrenamiento de fuerza es el eje de su rutina y cómo ayuda a mantener masa muscular, energía y bienestar con el paso del tiempo.

Hoy 09:34

A los 56 años, Jennifer Lopez no solo mantiene un alto nivel de exigencia física por su carrera, sino que también se convirtió en un ejemplo de cómo adaptar el entrenamiento a las necesidades del cuerpo con el paso del tiempo. Su enfoque actual es claro: menos desgaste innecesario y más trabajo inteligente.

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“Ahora trabajo de forma más inteligente, no más dura”, explicó la artista. Y resumió el cambio con una idea clave: el entrenamiento con pesas pasó a ser el eje de su rutina diaria.

Por qué el entrenamiento de fuerza gana protagonismo con la edad

Con los años, el cuerpo atraviesa un proceso natural de pérdida de masa muscular, lo que impacta directamente en la fuerza, la postura y la movilidad. Frente a esto, el entrenamiento de fuerza aparece como una herramienta fundamental para sostener el rendimiento físico y prevenir el deterioro.

Entre sus principales beneficios se destacan:

* Mantiene y desarrolla la masa muscular: clave para la salud general

* Mejora la estabilidad y el equilibrio, lo que reduce el riesgo de caídas

* Protege las articulaciones y disminuye la probabilidad de lesiones

* Activa el metabolismo. Esto favorece el gasto energético incluso en reposo

Lejos de ser una práctica exclusiva de atletas o fisicoculturistas, hoy es una de las recomendaciones más extendidas para cualquier persona que quiera envejecer mejor.

Entrenar mejor, no más tiempo

Otro punto central en la rutina de Lopez es la eficiencia. Según contó, sus sesiones suelen durar alrededor de 40 minutos, pero están diseñadas para aprovechar cada ejercicio al máximo.