Mejores países para emigrar desde Latinoamérica en 2026

Emigrar desde Latinoamérica en 2026 es viable gracias a diversos programas migratorios que facilitan el proceso con requisitos claros y evaluaciones de perfil.

Hoy 10:16

Emigrar desde Latinoamérica requiere una cuidadosa planificación, así como el cumplimiento de criterios oficiales. En 2026, varios países están ofreciendo programas migratorios estructurados que permiten a los migrantes evaluar su perfil antes de presentar una solicitud.

Uno de los destinos más destacados es España, donde la visa para teletrabajadores internacionales permite residir legalmente mientras se trabaja para empresas extranjeras, siempre que se cumplan ciertos requisitos económicos.

Otro país atractivo es Portugal, que ofrece permisos para trabajadores remotos y profesionales calificados, requiriendo demostrar ingresos regulares superiores al salario mínimo local, así como un seguro médico adecuado.

Alemania ha implementado la Opportunity Card, un permiso basado en un sistema de puntos que valora estudios y experiencia laboral, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan empleo en sectores técnicos y tecnológicos.

En Irlanda, el Critical Skills Employment Permit facilita el acceso laboral en profesiones críticas, permitiendo a los trabajadores solicitar residencia de larga duración tras cumplir con las condiciones establecidas.

Australia continúa ofreciendo visas para ocupaciones en demanda y programas de movilidad juvenil, donde se requiere demostrar un nivel de inglés adecuado y experiencia laboral relevante.

Finalmente, Nueva Zelanda y Italia también presentan opciones viables para emigrantes, con sistemas de puntos y visas específicas para nómadas digitales respectivamente, lo que resalta la diversidad de opciones para aquellos que buscan nuevos horizontes.