Golpe duro para River: Agustín Ruberto volvió a romperse los ligamentos

El delantero juvenil sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará varios meses fuera de las canchas. La lesión se confirmó tras el entrenamiento previo al duelo con Gimnasia.

Hoy 11:04

Una noticia sacudió este jueves al mundo de River. El joven delantero Agustín Ruberto sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, la misma lesión que había padecido en febrero de 2025 mientras disputaba el Sudamericano Sub-20 con la Selección Argentina. El atacante estará al menos ocho meses alejado de las canchas y se perderá lo que resta de la temporada 2026.

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La lesión ocurrió durante el entrenamiento del martes, en la previa del encuentro frente a Gimnasia de La Plata. El futbolista sintió molestias en la rodilla y rápidamente fue sometido a estudios médicos, que terminaron confirmando el peor diagnóstico. Desde el entorno del club decidieron no comunicar la noticia el mismo día del partido para no alterar el clima antes del triunfo 2 a 0 en el Monumental.

La situación representa un nuevo golpe para el juvenil de 20 años, que recién comenzaba a recuperar continuidad tras la larga rehabilitación de su anterior lesión. Luego de varios meses de recuperación, Ruberto había vuelto a sumar minutos en Primera División en febrero de este año, durante la derrota ante Tigre, bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

En lo que va de la temporada, el atacante había disputado seis partidos y aparecía como una alternativa importante en el frente ofensivo del equipo. Ahora, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet perderá una pieza de recambio pensando en la recta decisiva del semestre y en la segunda parte del año.

Antes de ser operado, el delantero deberá esperar que disminuya la inflamación en la rodilla izquierda. Luego será intervenido quirúrgicamente y comenzará un extenso proceso de recuperación, el segundo en apenas un año y medio. La intención en River es acompañar de cerca al futbolista para que pueda afrontar nuevamente una rehabilitación que se presenta larga y exigente.