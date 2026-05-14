Qué le queda jugar a Lionel Messi antes del Mundial 2026

El capitán argentino atraviesa un gran momento en Inter Miami y solo le quedan dos partidos antes de sumarse al plantel de Lionel Scaloni para disputar los amistosos previos a la Copa del Mundo.

Hoy 11:36

Lionel Messi atraviesa un presente espectacular en Inter Miami y llega en un nivel altísimo a pocas semanas del inicio del Mundial 2026. El capitán de la Selección Argentina acumula cinco goles en sus últimos tres partidos y vuelve a ilusionar a todos los argentinos con la posibilidad de pelear por una nueva consagración mundialista.

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El rosarino venía de convertir un hat-trick en la victoria 5 a 3 frente a Cincinnati por la MLS, aunque posteriormente la liga estadounidense determinó que uno de los tantos había sido en contra tras un desvío previo en un rival. De esta manera, oficialmente el astro argentino terminó sumando dos goles más a su cuenta personal.

Antes de incorporarse al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, a Messi todavía le quedan dos compromisos con Inter Miami. Ambos serán como local: el domingo 17 de mayo frente a Portland Timbers por la fecha 14 de la MLS y el 24 de mayo ante Philadelphia Union, en el marco de la jornada 15 del campeonato estadounidense.

Luego de esos encuentros, el capitán albiceleste quedará a disposición de la Selección para afrontar los dos amistosos preparatorios rumbo al Mundial. Argentina jugará el 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field de Texas y el 9 de junio se medirá con Islandia en Alabama.

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 será el martes 16 de junio ante Argelia, desde las 22 (hora argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Posteriormente, el conjunto nacional enfrentará a Austria el lunes 22 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27.

A sus 38 años, y a pocos días de cumplir 39 durante la Copa del Mundo, Messi continúa marcando diferencias dentro de la cancha. En la actual temporada con Inter Miami, el campeón del mundo acumula 12 goles y cuatro asistencias en 14 partidos disputados, números que reflejan su enorme vigencia y el gran momento con el que llegará a la máxima cita del fútbol mundial.