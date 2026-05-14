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Conmebol confirmó árbitros, días y horarios para la fecha 5 de la Libertadores

La quinta jornada de la fase de grupos comenzará el martes y será determinante para varios equipos argentinos que buscan la clasificación a los octavos de final.

Hoy 11:57

La Conmebol oficializó las designaciones arbitrales y la programación completa de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, una jornada clave para las aspiraciones de los equipos argentinos en el certamen continental. 

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El primero en salir a escena será Rosario Central, que luego de disputar la semifinal del Torneo Apertura frente a River, recibirá el martes 19 a Universidad Central de Venezuela. El encuentro será dirigido por el brasileño Flavio Souza.

Ese mismo día también jugarán Platense, que visitará a Independiente Santa Fe con arbitraje del chileno Cristian Garay, y Boca, que tendrá un duro cruce ante Cruzeiro bajo la conducción del venezolano Jesús Valenzuela.

El miércoles será el turno de Estudiantes, que afrontará una prueba exigente frente a Flamengo en el Maracaná con el uruguayo Esteban Ostojich como árbitro principal. Además, Lanús jugará en la altura de Quito ante Liga Deportiva Universitaria, partido que será controlado por el colombiano Andrés Rojas.

Por último, el jueves cerrará la participación argentina Independiente Rivadavia, que visitará a La Guaira en Venezuela con arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar.

Programación completa de la fecha 5

Martes 19

  • 19:00 | Rosario Central vs. Universidad Central
    Árbitro: Flavio Souza (Brasil)
  • 19:00 | Coquimbo vs. Deportes Tolima
    Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
  • 19:00 | Fluminense vs. Bolívar
    Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)
  • 21:00 | Independiente Santa Fe vs. Platense
    Árbitro: Cristian Garay (Chile)
  • 21:00 | Always Ready vs. Mirassol
    Árbitro: José Burgos (Uruguay)
  • 21:30 | Boca vs. Cruzeiro
    Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
  • 23:00 | Independiente del Valle vs. Libertad
    Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Miércoles 20

  • 19:00 | Nacional vs. Universitario
    Árbitro: Darío Herrera (Argentina)
  • 21:30 | Flamengo vs. Estudiantes
    Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
  • 21:30 | Liga de Quito vs. Lanús
    Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
  • 21:30 | Palmeiras vs. Cerro Porteño
    Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)
  • 23:00 | Cusco vs. Independiente Medellín
    Árbitro: Fernando Vejar (Chile)
  • 23:00 | Junior vs. Sporting Cristal
    Árbitro: Leandro Rey Hilfer (Argentina)

Jueves 21

  • 19:00 | La Guaira vs. Independiente Rivadavia
    Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay)
  • 21:30 | Peñarol vs. Corinthians
    Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • 21:30 | Universidad Católica vs. Barcelona
    Árbitro: Juan Benítez (Paraguay)

TEMAS Club Atlético Rosario Central Club Atlético Boca Juniors Copa Libertadores

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