Central Córdoba y Yanda FC ya tienen fecha para ponerse al día en la Liga Santiagueña

El Ferroviario y Yanda disputarán este viernes el encuentro pendiente correspondiente a la primera fecha de la Zona A del Torneo Anual 2026.

Hoy 11:47

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la reprogramación del encuentro pendiente entre Central Córdoba y Yanda FC, correspondiente a la primera fecha de la Zona A del Torneo Anual 2026. El partido se disputará este viernes 15 de mayo en el predio sintético del club ferroviario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada comenzará con el encuentro de Reserva desde las 13, mientras que el duelo de Primera División arrancará a las 15. Según se informó oficialmente, ambos partidos se jugarán a puertas cerradas en el Predio Sintético de Central Córdoba.

De esta manera, el conjunto Ferroviario y Yanda FC podrán completar el calendario de la competencia local y quedar al día en la tabla de posiciones de la Zona A, en un campeonato que continúa desarrollándose con gran intensidad en cada fecha.

El compromiso genera expectativa principalmente por la necesidad de ambos equipos de sumar puntos importantes en el arranque del certamen. Tanto Central Córdoba como Yanda FC buscarán aprovechar este encuentro pendiente para acomodarse en la pelea por los primeros puestos de su grupo.

La programación oficial quedó establecida de la siguiente manera: