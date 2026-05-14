Matko Miljevic cruzó a Enzo Copetti: "Sos un fantasma"

El mediocampista de Racing insultó al delantero de Rosario Central mientras daba una entrevista luego del triunfo Canalla en el Gigante de Arroyito. El ex atacante de la Academia había marcado el gol decisivo.

Hoy 11:17

La clasificación de Rosario Central a las semifinales del Torneo Apertura dejó mucha tensión dentro y fuera de la cancha. Luego del triunfo 2 a 1 sobre Racing, se produjo un fuerte cruce entre Matko Miljevic y Enzo Copetti, protagonista principal del partido por haber convertido el gol decisivo para el “Canalla”.

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Mientras el delantero brindaba una entrevista en la zona mixta, el volante de la “Academia” pasó por detrás y le lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Sos un fantasma”. La reacción de Copetti fue inmediata. El atacante lo miró con gesto de fastidio, aunque decidió seguir hablando y evitar una discusión mayor.

Minutos más tarde, el propio ex delantero de Racing se refirió al episodio, aunque sin entrar demasiado en la polémica. “Un jugador de Racing pasó y dijo algo, irrepetible. No pasa nada”, expresó todavía molesto tras el caliente encuentro disputado en el Gigante de Arroyito.

En lo futbolístico, el partido estuvo cargado de tensión, discusiones y expulsiones, pero fue Copetti quien terminó inclinando la balanza a favor del conjunto rosarino. El atacante aprovechó un rebote corto de Santiago Sosa y definió junto al palo derecho de Facundo Cambeses para sellar el 2 a 1 definitivo y desatar la locura de los hinchas locales.

Pese a marcarle a su ex club, el delantero tuvo un gesto de respeto hacia los simpatizantes visitantes y pidió disculpas tras convertir. Luego, en declaraciones posteriores al partido, reconoció las sensaciones encontradas que vivió por enfrentar a la institución donde jugó entre 2021 y 2023.

“Contento porque dimos un paso más en esta liga. Sí, fue una mezcla de sensaciones cuando convertí. Me tocó marcharme de Racing, pero siempre le tengo cariño”, aseguró Copetti, quien durante su paso por Avellaneda conquistó un Trofeo de Campeones y dejó una buena imagen entre los hinchas académicos.