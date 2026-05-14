Con tres estrenos se renueva la cartelera de Cine Sunstar

Como cada jueves, llegan novedades a la grilla de propuestas. En este caso, se suman En la zona gris, Exit 8 y Obsesión.

Hoy 11:09

La cartelera de Cine Sunstar se renueva este jueves con tres nuevos estrenos que amplían la oferta para los cinéfilos santiagueños.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta ocasión, llegan a las salas “En la zona gris”, “Exit 8” y “Obsesión”, propuestas de distintos géneros y para todos los gustos. A continuación, te compartimos los tráilers y sinopsis de cada película para que puedas conocer de qué se tratan antes de elegir qué ver.

En la zona gris . Sigue a un equipo en cubierto de élite que opera en las "sombras", combinando poder, influencia y fuerza letal. Cuando un tirano despiadado roba una fortuna millonaria, son enviados a recuperarla en una misión imposible que pronto escala en una guerra de estrategia, engaño y supervivencia.

Exit 8 . Un hombre queda atrapado en un pasillo subterráneo de metro que se repite infinitamente, con la misión de encontrar la “Salida 8”. Las reglas son claras: cada vez que detecte algo extraño (una anomalía), debe regresar al inicio; si no lo hace, se permite avanzar. Pero basta un solo error para comenzar otra vez. El suspenso crece con cada loop: ¿logrará alguna vez escapar de este corredor infinito y perturbador?