Atlético de Madrid se planta ante las ofertas por Julián Álvarez

El Colchonero considera al delantero argentino una pieza clave del proyecto y no tiene intenciones de negociarlo pese al interés de varios gigantes europeos.

Hoy 11:30

A medida que se acerca el próximo mercado de pases en Europa, el nombre de Julián Álvarez vuelve a aparecer entre los grandes objetivos de varios clubes importantes del continente. Sin embargo, en Atlético de Madrid mantienen una postura firme y aseguran que no tienen necesidad de vender al delantero argentino, quien atraviesa un gran momento futbolístico en España.

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Según informó el periodista especializado Matteo Moretto, hasta el momento no existieron contactos formales entre el club madrileño y otras instituciones interesadas en el ex atacante de River y Manchester City. Entre los equipos que siguen de cerca la situación aparece Paris Saint-Germain, que estaría dispuesto a preparar una oferta millonaria para intentar quedarse con la “Araña”.

De todos modos, en el entorno del futbolista reina la tranquilidad. Tanto Julián Álvarez como su familia se sienten cómodos viviendo en Madrid y valoran especialmente el presente deportivo que atraviesa el delantero bajo la conducción de Diego Simeone, con quien mantiene una relación muy cercana desde su llegada al club.

Además, desde la dirigencia del “Colchonero” dejaron en claro que la situación económica de la institución no obliga a desprenderse de figuras importantes. El respaldo financiero recibido por parte del grupo Apollo fortaleció todavía más la posición del club frente a cualquier posible negociación.

“Podríamos abrir la puerta a que vinieran a negociar, pero no hay nada que hacer. Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo”, señalaron desde el entorno de Atlético de Madrid, dejando en evidencia la importancia que tiene el campeón del mundo dentro del proyecto deportivo.

En lo futbolístico, el cordobés atraviesa una temporada sobresaliente. Entre todas las competencias acumula 20 goles y nueve asistencias: convirtió diez tantos en la Champions League, ocho en La Liga y dos en la Copa del Rey. Además, en su primera campaña con el club ya suma 29 goles en 57 partidos oficiales, números que lo consolidaron rápidamente como una de las grandes figuras del equipo.

Antes del inicio del mercado europeo, Julián Álvarez tendrá otro gran desafío por delante: el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El delantero integra la prelista de la Selección Argentina y aparece como una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por Lionel Scaloni.