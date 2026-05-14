Eiza González conmovió a todos con una despedida inesperada que marcó su vida

Un video y un mensaje profundamente personal revelan el dolor por una pérdida que la acompañó durante décadas y atravesó todas sus etapas.

Hoy 11:18

La actriz Eiza González anunció la muerte de Pasita, su mascota y compañera durante 24 años, a través de un emotivo mensaje en redes sociales. “Me parte el corazón decir que mi princesita de los abrazos ha cruzado el puente del arcoíris”, expresó.

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La intérprete mexicana recordó que rescató a Pasita cuando era adolescente y la definió como una parte central de su vida, acompañándola en cada etapa de su crecimiento personal y profesional.

En su publicación, la actriz de “Baby Driver” y “Lola, érase una vez” compartió un video del último día juntas, acompañado por un mensaje en inglés en el que describió el dolor del momento: “Verla dar sus últimos suspiros fue una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar”.

González destacó que su perra estuvo presente desde su juventud en México hasta su consolidación en Hollywood, atravesando junto a ella momentos clave de su vida.

La despedida estuvo marcada por un fuerte tono emocional. “Durante casi 24 años, siempre fuimos tú y yo”, escribió. Y agregó: “La gente intenta consolarme diciendo que te tuve mucho tiempo, pero no entienden que lloro cada uno de esos momentos que compartimos”.

La actriz también recordó que, pese a una enfermedad degenerativa que le hizo perder un ojo, Pasita continuó siendo su compañía incondicional.

“Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Creo que nunca dejaré de llorar cuando piense en ti”, señaló. En ese mismo mensaje, evocó los momentos compartidos: “Extrañaré nuestros abrazos interminables y la tranquilidad de tenerte a mi lado”.

Finalmente, le dedicó una despedida cargada de afecto: “Te amaré y te extrañaré toda mi vida. Corre libre, persiguiendo ardillas, tomando el sol y esperándome algún día”.

La actriz también reflexionó sobre el vínculo con las mascotas, al asegurar que quienes han amado a un animal comprenden la profundidad de esa relación, marcada por la compañía constante en cada etapa de la vida.

Eiza González

Tras conocerse la noticia, distintas figuras del espectáculo como Luis Gerardo Méndez, Ana de la Reguera, Jaime Camil, Adriana Louvier, Joy Huerta, Michelle Salas y Sofía Vergara expresaron sus condolencias y mensajes de apoyo.

En reiteradas ocasiones, González había señalado que su vínculo con Pasita era tan cercano que la consideraba como una hija, una relación que se mantuvo a lo largo de los años incluso después de momentos difíciles, como cuando la perrita fue atropellada en 2016 y logró recuperarse.

Aunque en los últimos años la actriz mostró su cercanía con otros animales, el lazo con Pasita fue siempre el más significativo y visible, tanto en su vida personal como ante sus seguidores.