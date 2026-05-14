Durísimo descargo de Di María tras las quejas de Milito por la eliminación de Racing

Fideo salió al cruce luego de las explosivas declaraciones del presidente de Racing y defendió a Rosario Central tras el polémico partido de cuartos de final del Torneo Apertura.

Hoy 11:08

La eliminación de Racing ante Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura sigue generando repercusiones y esta vez quien rompió el silencio fue Ángel Di María. El campeón del mundo publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales luego de las declaraciones de Diego Milito, presidente de la “Academia”, quien había asegurado que su equipo se sintió perjudicado por el arbitraje.

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Tras el triunfo 2 a 1 del “Canalla” en el Gigante de Arroyito, Milito expresó su enojo por algunas decisiones arbitrales y habló directamente de un supuesto robo. Las palabras del dirigente encendieron la polémica en el fútbol argentino y rápidamente aparecieron respuestas desde distintos sectores, entre ellas las de Jorge Almirón y ahora también las de Di María.

“Cómo molesta Central”, escribió Fideo en una historia publicada en su cuenta de Instagram. Luego profundizó su postura con un mensaje cargado de ironía y críticas: “Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior. Nadie se hace cargo de por qué pierde, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer autocrítica y corregir tus propios errores”.

El ex jugador de la Selección Argentina también apuntó directamente contra quienes cuestionaron el arbitraje y debatieron las jugadas polémicas del partido. “Caretas”, lanzó de manera contundente, antes de dejar una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa hacia Milito: “Muchos de los que quieren cambiar al fútbol no pueden ni dirigir su club”.

Además, Di María defendió la legalidad del gol anulado a Alejo Véliz cuando Racing estaba arriba en el marcador y cuestionó el clima que se genera alrededor de los arbitrajes. “Después quieren que los campeones del mundo vengan a jugar a Argentina. ¿Para qué? ¿Para que digan que nos ayudan?”, escribió el rosarino.

El mensaje cerró con otra frase fuerte: “El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales. Y eso molesta”. De esta manera, Di María volvió a involucrarse en una polémica del fútbol argentino y dejó en claro su respaldo a Rosario Central, club del que es hincha y al que siempre se lo vincula como posible destino para el futuro.