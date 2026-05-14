Barrio Belén: detuvieron a un joven acusado de robar celulares tras violentar una vivienda

La damnificada señaló además que logró reconocer al presunto autor del hecho, conocido en el barrio con el alias de “Tarao”.

Hoy 11:01

Personal de la División Prevención Departamental N°17 logró demorar a un joven acusado de ingresar a una vivienda del barrio Belén y sustraer dos teléfonos celulares, durante un procedimiento realizado en la mañana de este jueves.

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De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 10, efectivos que realizaban recorridos preventivos por la zona fueron alertados mediante frecuencia radial sobre un hecho delictivo ocurrido en Manzana 4 del mencionado complejo habitacional.

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Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a María Isabel Serrano, de 48 años, quien manifestó que un sujeto había ingresado a su domicilio tras violentar la puerta principal de acceso. Según indicó, el delincuente sustrajo dos teléfonos celulares que se encontraban sobre la mesa del comedor: un HONOR modelo X5C de color blanco y un ZTE Blade A33 Plus de color gris.

La damnificada señaló además que logró reconocer al presunto autor del hecho, conocido en el barrio con el alias de “Tarao”.

Con los datos aportados, el personal policial inició un recorrido por las inmediaciones y logró divisar a un sujeto con características similares a las descriptas. Al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso emprendió la fuga a pie.

Tras un operativo conjunto con personal de la Brigada de la Comisaría Comunitaria N°59, se logró la demora del individuo. Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus prendas un teléfono celular de color gris y cajas de teléfonos móviles.

Posteriormente, el demorado fue identificado como Cristian Domínguez, de 28 años, domiciliado en calle 100 y Diaguitas del barrio Bosco III. El joven fue trasladado a la base de la Comisaría Comunitaria N°59, donde quedó a disposición de la Justicia.