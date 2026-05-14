Quimsa va por la ventaja en la serie ante Instituto en Córdoba

Luego de dividir triunfos en Santiago del Estero, Quimsa visitará esta noche a Instituto de Córdoba por el tercer juego de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Ángel Sandrín, donde la “Fusión” intentará dar un paso importante rumbo a las semifinales.

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El equipo dirigido por Lucas Victoriano llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras la derrota sufrida en el segundo partido por 80 a 74, resultado que le permitió a la “Gloria” igualar la serie 1 a 1. Ahora, el conjunto santiagueño buscará volver a mostrar su mejor versión para recuperar la ventaja de localía en una llave que promete seguir siendo muy pareja.

En el primer juego, Quimsa había mostrado una actuación contundente y dominó ampliamente a los cordobeses con un claro 85 a 59. Sin embargo, en el segundo duelo no logró sostener la intensidad ofensiva en el cierre y terminó cediendo un encuentro que parecía controlado durante gran parte de la noche.

La “Fusión” sabe que conseguir una victoria en Córdoba puede resultar determinante para encarar con mayor tranquilidad el resto de la serie. Por eso, el cuerpo técnico apuesta a corregir los errores del último partido y recuperar la solidez que llevó al equipo a finalizar como el mejor de la fase regular.

Por su parte, Instituto intentará aprovechar el impulso anímico conseguido en Santiago del Estero y hacerse fuerte ante su público para quedar a un triunfo de las semifinales. El conjunto cordobés volvió a confirmar que es uno de los equipos más competitivos de la temporada y que tiene experiencia suficiente para jugar este tipo de definiciones.

El cruce entre Quimsa e Instituto aparece como uno de los más atractivos de los playoffs de la Liga Nacional, con dos candidatos al título protagonizando una serie intensa, equilibrada y con pronóstico abierto.