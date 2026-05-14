Polémica frase del contratista de Adorni: “Acá parece que los únicos que evadimos somos Manuel y yo”

Matías Tabar, investigado junto al funcionario nacional, admitió que en el rubro de la construcción “es muy normal” la evasión y aseguró que los pagos por las obras se realizaban en efectivo.

Hoy 10:58

El contratista Matías Tabar, vinculado a la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló públicamente sobre la causa y dejó una polémica frase al referirse a la evasión en el rubro de la construcción.

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“Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo”, expresó Tabar en diálogo con Radio Rivadavia.

Durante la entrevista, el contratista sostuvo que la informalidad en el sector de la construcción es una práctica habitual y aseguró que se trata de un problema que, según su mirada, debería ser abordado.

“Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción llama mucho la atención, porque es un tema que habría que tratar de solucionar”, señaló.

En ese sentido, Tabar afirmó que, actualmente, muchas personas no podrían afrontar la construcción de una vivienda si debieran declarar absolutamente todos los gastos.

“Ninguna persona de la Argentina que se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción si tiene que declarar todo”, sostuvo.

Además, el contratista aclaró que, de acuerdo con su versión, Adorni no le propuso realizar maniobras en negro. Sin embargo, reconoció que los pagos se realizaron en efectivo y que el funcionario no le exigía facturas de manera constante.

Tabar también aseguró que durante el proceso de obra sí existieron facturas y afirmó que las presentará ante la Justicia.

La causa se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, y tiene bajo investigación a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Por último, Tabar habló sobre su vínculo personal con el funcionario nacional y aseguró que mantiene afecto por él y por su familia. “Lo adoro. A él, a su familia. Hoy en día me toca estar en este lugar, y entiendo también que el tiempo va a poner las cosas en su lugar”, expresó.

El contratista cerró su descargo al señalar que sabía a lo que se exponía al presentarse ante la Justicia, aunque reconoció: “Tampoco me quedaba mucha alternativa”.