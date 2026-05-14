Todo confirmado: así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura

La Liga Profesional oficializó los días y horarios de los cruces entre River-Rosario Central y Argentinos Juniors-Belgrano. El fin de semana se definirán los finalistas del certamen.

Hoy 10:56

La Liga Profesional confirmó este jueves la programación de las semifinales del Torneo Apertura, luego de que quedaran definidos los cuatro equipos clasificados. River, Rosario Central, Argentinos Juniors y Belgrano irán en busca de un lugar en la gran final del primer campeonato de la temporada.

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El primer cruce se disputará este sábado desde las 19.30 en el estadio Monumental, donde River recibirá a Rosario Central. El “Millonario” llega con el ánimo en alza después de vencer con autoridad 2 a 0 a Gimnasia de La Plata, mientras que el “Canalla” viene de eliminar a Racing en un partido cargado de tensión, polémicas y definido en tiempo suplementario en el Gigante de Arroyito.

La otra semifinal tendrá lugar el domingo a partir de las 17 en La Paternal. Allí, Argentinos Juniors será local frente a Belgrano en otro duelo que promete mucha intensidad. El “Bicho” dejó en el camino a Huracán tras una batalla física y futbolística que superó los 120 minutos, mientras que el “Pirata” tuvo una clasificación más tranquila luego de imponerse 2 a 0 ante Unión en Córdoba.

Un dato curioso es que ambos enfrentamientos ya se habían dado durante la fase regular del torneo. El 1 de febrero, River y Rosario Central igualaron sin goles en Rosario, mientras que un día después Argentinos Juniors y Belgrano también empataron 0 a 0 en el estadio Diego Armando Maradona.

Además, las clasificaciones de estos cuatro equipos dejaron una estadística muy particular que refleja la paridad del fútbol argentino. Desde que comenzó el formato con torneos Apertura y Clausura, no se repitió ningún semifinalista. Entre el Apertura 2025, el Clausura 2025 y el actual certamen ya hubo doce equipos distintos entre los cuatro mejores.

En el Apertura 2025, los semifinalistas habían sido Independiente, Huracán, San Lorenzo y Platense, equipo que finalmente se consagró campeón. Luego, en el Clausura 2025, llegaron a esa instancia Racing, Boca, Gimnasia y Estudiantes, que terminó levantando el trofeo en Santiago del Estero. Ahora, con River, Rosario Central, Argentinos Juniors y Belgrano, la tendencia de renovación se mantiene intacta.