Termas de Río Hondo se prepara para un clima cambiante: pronóstico variable para hoy Miércoles 25 de marzo de 2026

El clima en Termas de Río Hondo presenta un inicio de jornada soleado, pero se anticipan cambios significativos en los próximos días. Los termenses deben estar preparados para un pronóstico variable que incluye nubes y lluvias.

Hoy 08:12

Este Miércoles 25 de marzo de 2026, los termenses disfrutan de un día soleado en Termas de Río Hondo, con una temperatura actual de 12.4 °C y una sensación térmica apenas superior, de 12.6 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 100%, lo que podría generar una sensación de bochorno a medida que avance la jornada.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima sea de 15.6 °C y la máxima alcance los 25.5 °C. Sin embargo, el cielo comenzará a cubrirse de nubes en las próximas horas, lo que podría traer consigo cambios en el clima. Es recomendable que los termenses tengan a mano un abrigo ligero por si las temperaturas bajan más rápido de lo previsto.

Para el jueves 26 de marzo, el pronóstico indica un cielo cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 18.4 °C y 24.4 °C. Este cambio en las condiciones atmosféricas podría ser un indicativo del tiempo inestable que se avecina, por lo que los termenses deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El viernes 27 de marzo, la situación se complicará aún más, ya que se prevén lluvias moderadas a intervalos, con mínimas de 19.3 °C y máximas de 23.4 °C. Es aconsejable que los habitantes de Termas de Río Hondo preparen sus paraguas y se mantengan informados sobre las condiciones climáticas.

En resumen, hoy el clima en Termas de Río Hondo es favorable para actividades al aire libre, pero se recomienda precaución ante la variabilidad del clima en los próximos días. Las temperaturas mínimas y máximas para hoy son de 15.6 °C y 25.5 °C, respectivamente, con un cambio a cielo cubierto para mañana y lluvias el viernes.