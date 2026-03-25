Cerúndolo sigue a paso firme y quedó eliminado Etcheverry en el Masters 1000 de Miami

El argentino de 27 años se impuso ante el francés Humbert por 6-4 y 6-3, en tanto que el platense cayó contra el estadunidense Paul por 6-1 y 6-3

Hoy 12:05

Francisco Cerúndulo venció al francés Ugo Humbert y se metió en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, Estados Unidos, del que se despidió Tomás Etcheverry al perder con el estadounidense Tommy Paul.

Después de conseguir un resonante triunfo ante el ruso Daniil Medvedev, décimo en el ranking mundial, Cerúndolo jugó otro muy buen partido y se quedó con el duelo ante Humbert con parciales de 6-4 y 6-3.

Este fue el segundo enfrentamiento entre ambos en el circuito y la segunda victoria también para el argentino debido a que ya había también derrotado al francés en los Juegos Olímpicos de 2024, en París, en esa ocasión sobre polvo de ladrillo.

A Cerúndolo, 19° del mundo y 18° favorito, le cae bien Miami: en 2022 logró llegar a las semifinales en su primera presentación y es el único tenista argentino que ha disputado cuatro veces los cuartos de final en este torneo.

En búsqueda de de volver a estar en las semifinales, Cerúndolo se medirá con el alemán Alexander Zverev, cuarto del mundo y el tercer máximo favorito al título, que viene de superar a Quentin Halys por doble 7-6.

Distinta fue la suerte de Etcheverry (32°), quien se despidió en los octavos de final del Masters 1.000 de Miami tras perder ante Paul con un categórico 6-1 y 6-3.

Paul, 23 del escalafón, necesitó solamente una hora y 14 minutos para derrotar al tenista argentino y se medirá en cuartos de final con el francés Arthur Fils (31°).

Más allá de la derrota, el de Miami fue para Etcheverry el mejor resultado en un Masters 1.000 al alcanzar por primera vez los octavos de final.