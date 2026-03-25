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Policiales

Caos en el Centro: choque en cadena generó demoras en el tránsito de calle Córdoba

El siniestro ocurrió cerca del mediodía a metros de Güemes y fue reportado por vecinos. Intervino la Policía y el hecho es materia de investigación.

Hoy 13:00
Choque en cadena

Un choque en cadena se registró este mediodía en pleno barrio Centro, sobre calle Córdoba a metros de su intersección con Güemes, según informaron lectores de Diario Panorama al WhatsApp de las Noticias (385-5795000).

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El siniestro ocurrió alrededor de las 12.30 y tuvo como protagonistas a tres vehículos: una Volkswagen Nivus, un Volkswagen Gol y una Chevrolet S10.

De acuerdo a los primeros datos, el automóvil habría impactado contra la SUV y luego fue embestido desde atrás por la camioneta. Las causas del hecho están bajo investigación.

Como consecuencia, el tránsito se vio afectado en la zona durante varios minutos, generando demoras para quienes circulaban por el lugar.

En el sitio trabajó personal de la Unidad Ciclística de la Policía de la Provincia, que realizaba recorridos preventivos.

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