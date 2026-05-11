Traslado de la falsa médica a Sáenz Peña bajo custodia policial

La Policía del Chaco realizó el traslado de una mujer detenida por usurpación de títulos hacia Sáenz Peña, donde quedó a disposición de la Fiscalía 3.

Hoy 03:27

En la madrugada de este viernes, la Policía del Chaco llevó a cabo el traslado de una mujer detenida, en el marco de una causa por “Supuesta usurpación de títulos y honores”, hacia Presidencia Roque Sáenz Peña, cumpliendo con un exhorto judicial.

El operativo fue realizado por personal de la División Investigaciones Complejas Interior de Sáenz Peña, quienes arribaron a la Ciudad Termal alrededor de la 1 de la madrugada, acompañando a la detenida bajo un importante dispositivo de seguridad.

Antes de su traslado, la mujer fue examinada por el médico policial, asegurando que se cumplieran todos los procedimientos adecuados para su traslado.

Una vez en Sáenz Peña, la detenida fue alojada en la División Violencia Familiar y de Género, quedando a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N 3, que está a cargo de la investigación.

El procedimiento se realizó con el acompañamiento de distintas unidades policiales de la zona interior, lo que contribuyó a que se desarrollara con normalidad y sin inconvenientes.

Este caso pone de manifiesto la eficacia de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la usurpación de títulos, un delito que afecta la integridad profesional y la confianza pública.