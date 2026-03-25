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Cronograma de sueldos: el Gobierno de la provincia informó cuándo cobran los empleados públicos

El pago será en dos jornadas y ya se definieron los criterios. Enterate cómo se organiza y qué día te corresponde.

Hoy 13:30

El Gobierno de la provincia confirmó el cronograma de pago de sueldos de marzo 2026 para los trabajadores de la administración pública de Santiago del Estero, según informó el Ministerio de Economía.

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Los haberes se abonarán en dos jornadas: el lunes 30 y el martes 31, de acuerdo a la terminación del DNI de cada empleado.

El lunes 30, a partir de las 8 horas, estarán disponibles los sueldos para quienes tengan documentos finalizados en 0, 1, 2, 3 y 4.

En tanto, el martes 31 se completará el pago para los agentes cuyos DNI terminen en 5, 6, 7, 8 y 9.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que el cronograma busca garantizar una distribución ordenada de los haberes en todo el sector público.

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