Zendaya deslumbra en París con dos looks bridal y joyas millonarias

La actriz brilló en la premiere de “The Drama” con un vestido blanco de Vuitton, joyas de diamantes de más de medio millón de euros y un cambio de vestuario sorpresa en los baños del cine.

Hoy 12:07

Después de su boda secreta con Tom Holland, Zendaya volvió a acaparar todas las miradas en la alfombra roja, esta vez en el estreno parisino de The Drama, la nueva película que protagoniza junto a Robert Pattinson. La actriz, siempre la más fotografiada, sorprendió con un estilo bridal que ya ha convertido en su sello en los últimos eventos, desde la Semana de la Moda de París hasta la premiere en Los Ángeles.

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Asesorada por su estilista Law Roach, Zendaya eligió un vestido blanco de Louis Vuitton, ajustado, de mangas largas, con espalda abierta y un gran moño negro que desembocaba en una larga cola, aportando dramatismo a su aparición. El look se complementó con joyas de David Morris, todas con diamantes y un valor que supera los 500.000 euros. Destacaron los aros Frozen Kiss, el collar Le Jardin Wild Flower y otras gargantillas de diamantes que sumaron sofisticación a la propuesta. Además, la actriz lució su alianza de casamiento combinada con anillos de diamantes de la misma firma.

Pero Zendaya no se conformó con un solo look. Entre el photocall y la proyección de la película, cambió su vestuario en los baños del cine para aparecer con un vestido rosa translúcido estilo camisón, de la colección otoño 2026 de Ermanno Scervino, con encaje, moño y transparencias que dejaban ver la lencería. El outfit se completó con un abrigo de piel al tono, evocando el glamour del viejo Hollywood.

Con esta doble aparición, Zendaya consolidó nuevamente su lugar como referente de estilo, demostrando que cada alfombra roja es una oportunidad para sorprender y marcar tendencia.