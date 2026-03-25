Adorni: “Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder”

Así lo expresó el jefe de Gabinete en conferencia de prensa, tras la polémica por sus viajes al exterior y cuestionamientos sobre su patrimonio.

Hoy 12:22

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió al cruce de las críticas por sus recientes viajes y aseguró que no tiene “nada que esconder”, en medio de la polémica por sus traslados al exterior y cuestionamientos sobre su patrimonio.

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Las declaraciones fueron realizadas en conferencia de prensa, donde el funcionario se refirió al viaje a Nueva York junto a su esposa y a otro traslado en avión privado hacia Punta del Este, situaciones que generaron repercusión.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la actual gestión mantiene estándares de transparencia. “Quiero dejar algo en claro, ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra”, sostuvo.

Además, Adorni apuntó contra sectores opositores y defendió el accionar del oficialismo. “No somos lo mismo que los que estuvieron antes y la gente lo sabe”, expresó.

El jefe de Gabinete también cuestionó a quienes critican su conducta y aseguró que no permitirá recibir “clases de ética” de dirigentes que, según dijo, “viven del Estado desde que nacieron” o de aquellos que “se robaron un PBI”.

En el cierre, hizo referencia a hechos de corrupción del pasado. “Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas”, concluyó.