Presentaron el programa “Jóvenes y democracia” en la Escuela Normal Manuel Belgrano

Este martes por la mañana se presentó el programa “Jóvenes y Democracia” en la Escuela Superior Manuel Belgrano, en el marco del acto por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

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La iniciativa es impulsada por la Dirección de Memorias, Etnias y Violencia Institucional, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en articulación con la Dirección de la Juventud y el Ministerio de Educación de la Provincia.

Durante la jornada también se proyectó un audiovisual basado en el libro “La otra noche de los lápices”, del autor Francisco Figueroa, que aborda la historia de estudiantes detenidos-desaparecidos y presos políticos en Santiago del Estero entre 1974 y 1983.

La presentación estuvo a cargo de la directora del área, Angelina Alzogaray, y contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, el subsecretario de Educación, Alejandro Piccoli, y la rectora del establecimiento, Silvia Rodríguez.

Del acto también participaron docentes, alumnos y familias, quienes formaron parte de la actividad que busca fortalecer la memoria colectiva y promover valores democráticos en las nuevas generaciones.