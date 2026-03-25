Elecciones municipales 2026: se acelera la danza de nombres y definiciones en toda la provincia

Más de 25 municipios irán a las urnas y ya surgen precandidatos en Capital, La Banda y el interior, en un escenario abierto marcado por internas, posibles reelecciones y negociaciones entre espacios políticos.

Hoy 07:24

Con la mira puesta en 2026, comenzó a tomar forma la danza de precandidatos en los municipios santiagueños, mientras los distintos espacios políticos avanzan en definiciones clave: competir o no, y en ese caso, detrás de qué figura encolumnarse.

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En total, 25 de los 28 municipios de la provincia irán a las urnas el próximo año para renovar intendencias y concejos deliberantes, en comicios que se estiman para agosto.

Panorama en las principales ciudades

En la ciudad de Santiago del Estero, la actual intendenta Norma Fuentes no podrá buscar la reelección, lo que abre el escenario a múltiples aspirantes dentro del oficialismo. Entre los nombres que ya se mencionan figuran Roberto Bruno, Gustavo Darchuk, Martín Díaz Achával y Humberto Santillán, mientras otros dirigentes aguardan definiciones del Frente Cívico por Santiago.

También surgieron versiones sobre una posible candidatura de Gerardo Montenegro, aunque desde su entorno aseguran que solo competiría en un escenario de consenso único.

Por la oposición, aparecen como precandidatas Natalia Neme (UCR) y Verónica Larcher (Frente Renovador). En paralelo, La Libertad Avanza y el espacio Santiago Despierta mantienen conversaciones para definir una estrategia común, aunque por ahora no hay candidato confirmado.

En La Banda, la situación también presenta incertidumbre. El actual intendente Roger Nediani solicitó un pedido de certeza judicial ante cuestionamientos sobre una eventual nueva postulación. En tanto, el exintendente Pablo Mirolo ya se perfila como precandidato por el Frente Renovador, mientras que Héctor Ruiz lo hace por Despierta Santiago.

Dentro del oficialismo, suena el nombre de Mateo Sánchez, aunque la decisión final dependerá de la conducción partidaria. También se anotó el comerciante José Luciano Rodríguez Romagnoli por el espacio “Somos Nosotros, Somos La Banda”. Desde el sector libertario, se confirmó que Hugo Azar declinó su candidatura, aunque continúa vinculado al armado político.

Interior provincial: entre reelecciones y nuevas figuras

En Las Termas de Río Hondo, se perfila como candidata oficialista Claudia Cánepa, mientras que también se mencionan Rodolfo Muzzolon, Raúl Gutiérrez y Fernando Palavecino. Por el peronismo, suenan Domingo “Mingo” Gatella y Fabián Parrado.

En Añatuya, el actual intendente Julio Castro iría por la reelección. En la oposición, buscan posicionarse el exintendente Héctor “Pocho” Ibáñez, Marcelo Galarza y la diputada María Eugenia Coppede (LLA). También aparecen César Estambuli (Frente Renovador) y Jorge “Tica” Paredes.

En Frías, el intendente Humberto Salim está habilitado para un nuevo mandato, aunque aún no confirmó su candidatura. De hacerlo, iría por un sexto período. En paralelo, se mencionan nombres como Carlos Mauricio Bustamante, María Elena Figueroa Bailón y Julio César Ávila, este último con fuerte posicionamiento dentro del Frente Renovador.

Municipios de distintas categorías

En los municipios de primera categoría, además de Capital y La Banda, también se votará en ciudades como Añatuya, Frías y Las Termas.

En los de segunda categoría, varios intendentes están habilitados para reelegir, como Diego Ponti (Quimilí), Ramón Rosa González (Loreto) y Felipe Cisneros (Monte Quemado). En tanto, en Clodomira no habrá elecciones, ya que Daniel Ruiz fue reelegido recientemente.

Por su parte, en los municipios de tercera categoría habrá comicios en localidades como Bandera, Campo Gallo, Los Juríes, Pampa de los Guanacos, Pinto, Selva, Sumampa, Suncho Corral y Tintina, entre otras.

Un escenario abierto

Con múltiples nombres en circulación y negociaciones en marcha, el mapa electoral comienza a definirse en medio de un escenario abierto, donde las alianzas, las estrategias y las decisiones de las conducciones partidarias serán determinantes.

La danza de precandidatos recién empieza y promete intensificarse en los próximos meses, a medida que se acerque la fecha de las elecciones.