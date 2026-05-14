Detuvieron a dos mujeres: la Policía secuestró cocaína y marihuana en La Banda

Una de las detenidas ya había sido aprehendida en mayo de 2024 por una causa similar y posteriormente beneficiada con arresto domiciliario

Hoy 14:18

Los procedimientos, realizados de manera simultánea en dos domicilios en la ciudad de La Banda por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, permitieron el secuestro de cocaína y marihuana fraccionadas lista para su comercialización, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la venta de estupefacientes.

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De esta manera, los efectivos policiales lograron secuestrar 36 envoltorios de nylon con cocaína listos para su comercialización, con un peso total de 3,83 gramos, además de un envoltorio con marihuana que arrojó un pesaje de 5,03 gramos.

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Asimismo, se incautó la suma de $189.000 en efectivo, dos teléfonos celulares, una balanza digital, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, dos tijeras, un plato, una cuchara y un recipiente con restos ínfimos de sustancia blanquecina, elementos considerados de interés para la causa.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas dos mujeres de 34 y 39 años de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes. Cabe señalar que una de las detenidas ya había sido aprehendida en mayo de 2024 por una causa similar y posteriormente beneficiada con arresto domiciliario, mientras que su pareja permanece alojada en la Alcaidía desde aquella fecha.

Los procedimientos forman parte de las acciones investigativas que la Policía de la Provincia lleva adelante para combatir el narcomenudeo y prevenir la comercialización de sustancias prohibidas en distintos sectores de la ciudad.