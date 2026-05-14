Esclarecieron dos robos y recuperaron numerosos elementos sustraídos

Personal de la División Robo y Hurto del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 12 logró esclarecer dos hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Quimilí.

Hoy 14:48

Personal de la División Robo y Hurto del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 12 logró esclarecer dos hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Quimilí, recuperando una importante cantidad de bienes robados tanto de un jardín de infantes como de una vivienda particular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primero de los procedimientos se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 29 de abril por autoridades de un jardín de infantes, quienes advirtieron sobre el ingreso de desconocidos al establecimiento educativo.

Te recomendamos: Detuvieron a dos mujeres: la Policía secuestró cocaína y marihuana en La Banda

Tras las averiguaciones correspondientes, los efectivos llegaron hasta domicilios ubicados en los barrios Alomo y Marco Antonio, donde se entrevistaron con dos mujeres de 47 y 26 años. Ambas manifestaron desconocer el origen ilícito de los elementos que habían adquirido días antes a un sujeto conocido en la zona por su alias.

De acuerdo con el relato de las vecinas, el hombre les ofreció diversos artículos asegurando que habían sido obsequiados. Al conocer la procedencia de los objetos y el motivo de la presencia policial, colaboraron de inmediato con la investigación y realizaron la entrega voluntaria de los bienes.

Entre los elementos recuperados se encuentran un matafuegos marca Horizonte, quince paquetes de leche en polvo de un kilogramo cada uno, quince cucharas de distintos colores y tres cucharones.

El segundo procedimiento estuvo relacionado con un robo ocurrido el 13 de mayo en una vivienda del barrio Centro. La víctima, un joven de 31 años, denunció que delincuentes ingresaron a su domicilio aprovechando la ausencia de moradores y sustrajeron electrodomésticos y otros objetos de valor.

A partir de relevamientos vecinales y análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar a un sospechoso que habría sido captado trasladando los elementos robados.

La investigación avanzó cuando el hermano del sospechoso informó a la Policía que en el fondo de su vivienda, ubicada en el barrio Cooperativas, había una bolsa con objetos que no le pertenecían.

En el lugar, los uniformados secuestraron de manera preventiva dos termos Stanley —uno negro y otro dorado—, una olla eléctrica, una pava eléctrica, un parlante portátil negro y azul con su cargador y mercadería variada.

Por disposición de la unidad fiscal interviniente, todos los bienes recuperados fueron restituidos a su propietario.

Finalmente, desde la fuerza indicaron que continúan las actuaciones correspondientes para lograr la detención de los autores de ambos hechos.