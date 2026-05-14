Policías resultaron heridos al intentar demorar a un hombre: tenía cocaína en su poder

Los efectivos observaron a un sujeto que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, aunque fue reducido a pocos metros. Comisaría Octava.

Hoy 15:22

Un operativo realizado por personal de prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 2 terminó con un hombre de 32 años demorado, el secuestro de cocaína y una serie de incidentes que dejaron como saldo dos efectivos policiales lesionados, además de daños en un móvil policial.

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El procedimiento tuvo lugar durante la mañana de este jueves 14 de mayo sobre avenida Aguirre, en la intersección con calles Andrés Chazarreta y Salavina, mientras personal policial realizaba recorridos preventivos por la zona.

Según informaron fuentes oficiales, los efectivos observaron a un sujeto que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, aunque fue reducido a pocos metros.

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En medio del operativo, un grupo de personas se presentó en el lugar y comenzó a arrojar elementos contundentes contra los policías con la intención de impedir la demora del individuo. Como consecuencia de los disturbios, dos efectivos resultaron lesionados, uno de ellos con un golpe en la rodilla, además de registrarse daños materiales en una unidad móvil.

Ante la situación, el sospechoso fue trasladado a la base de la Comisaría Comunitaria Nº 8 para resguardar la integridad física tanto del personal policial como del propio demorado.

Ya en sede policial y en presencia de un testigo, el hombre exhibió un frasco que contenía varios envoltorios de nylon. Posteriormente, personal de Drogas Peligrosas realizó las pruebas de campo correspondientes, que dieron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 6,19 gramos.

La fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del sujeto y el secuestro de la sustancia estupefaciente, mientras continúan las actuaciones judiciales por las agresiones al personal policial y los daños ocasionados durante el procedimiento.