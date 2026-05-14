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Empleado del Registro Civil de Catamarca cobraba por trámites gratuitos

Un empleado del Registro Civil de Catamarca fue denunciado por cobrar precios indebidos por trámites que deberían ser gratuitos, lo que ha generado una investigación penal y administrativa.

Hoy 15:24

En un preocupante giro de los acontecimientos, el nuevo director del Registro Civil de Catamarca, Sebastián Segura, ha confirmado que un empleado, identificado como Pedraza, estaba cobrando hasta 94 mil pesos por servicios que deberían ser gratuitos.

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Las primeras alertas sobre este comportamiento comenzaron a surgir a principios de mayo, cuando los ciudadanos empezaron a dejar denuncias en el libro de quejas del organismo.

Ante estas acusaciones, se inició una investigación administrativa interna que reunió pruebas suficientes para presentar una denuncia penal por presunta estafa.

Una vez confirmadas las irregularidades, se decidió proceder con la exoneración inmediata de Pedraza y se enviaron todos los documentos necesarios a Recursos Humanos para formalizar el proceso administrativo correspondiente.

El director del organismo expresó: “Este tipo de acciones contaminan y perjudican la imagen de un organismo integrado por trabajadores comprometidos. No vamos a tolerar ninguna conducta que afecte la confianza de la ciudadanía”.

Además, instó a la comunidad a denunciar cualquier irregularidad, recordando que muchas veces estos hechos no se reportan a través de los canales oficiales y quedan sin efecto.

Desde la dirección del Registro Civil se recordó que todos los pagos relacionados con trámites, como el DNI o pasaportes, deben realizarse exclusivamente dentro del organismo a través de mecanismos oficiales y que ningún empleado está autorizado a recibir dinero en cuentas personales.

El caso ha sido entregado a la Justicia, que ahora deberá investigar el alcance de esta maniobra y determinar si hay más damnificados por esta defraudación, que afecta la credibilidad de un área crítica de la administración pública provincial.

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