Rescataron a un aguará guazú herido y con fracturas en sus patas delanteras

El operativo comenzó el miércoles al mediodía, tras el aviso de vecinos que alertaron sobre la presencia del animal dentro de un establecimiento rural.

Hoy 14:59

Personal policial de la Comisaría Comunitaria N° 34 de Selva rescató un ejemplar de aguará guazú, luego de encontrarlo gravemente herido.

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El procedimiento fue realizado por personal policial, en un trabajo conjunto con efectivos de la Dirección General de Bosques y Fauna de la Provincia y Bomberos Voluntarios de la ciudad.

El operativo comenzó el miércoles al mediodía, tras el aviso de vecinos que alertaron sobre la presencia del animal dentro de un establecimiento rural. Según indicaron los pobladores, el aguará guazú presentaba serias dificultades para desplazarse y deambulaba visiblemente lastimado.

Al llegar al lugar, el personal policial y especialistas constataron que el ejemplar tenía fracturas en ambas extremidades delanteras. De acuerdo con las primeras evaluaciones, las lesiones serían compatibles con el impacto de un vehículo en un camino cercano.

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Debido a la gravedad de las heridas y para evitar mayores daños o estrés al animal, los Bomberos Voluntarios realizaron una contención segura y concretaron su traslado bajo custodia hacia la ciudad de Selva.

Posteriormente, el aguará guazú recibió atención veterinaria primaria para evaluar su estado de salud y fue derivado a un centro especializado de rehabilitación, donde continuará bajo cuidados específicos con el objetivo de lograr su recuperación y futura reinserción en su hábitat natural.

Las autoridades policiales labraron las actas correspondientes y remitieron los informes a los organismos competentes, que continuarán con el seguimiento del caso.