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Policiales

Demoraron a un hombre con envoltorios de cocaína durante un operativo preventivo

Mientras el personal policial verificaba sus datos en el sistema, el hombre comenzó a mostrarse nervioso y manifestó de manera espontánea que llevaba cocaína entre sus pertenencias.

Hoy 14:54
Cocaína secuestrada

Un hombre de 35 años fue demorado por personal policial, luego de ser sorprendido con varios envoltorios de cocaína durante un procedimiento de control realizado en la vía pública.

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El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 2 durante la noche del 13 de mayo, mientras realizaban recorridos preventivos en inmediaciones de calles Unzaga y pasaje 346,cuando los uniformados observaron a un sujeto en actitud sospechosa y decidieron proceder a su identificación.

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Mientras verificaban sus datos en el sistema, el hombre comenzó a mostrarse nervioso y manifestó de manera espontánea que llevaba cocaína entre sus pertenencias. Ante esta situación, los efectivos solicitaron la presencia de personal especializado de la División Drogas Peligrosas. 

En presencia de testigos, el sospechoso exhibió una billetera en cuyo interior había 13 envoltorios de nylon con una sustancia blanquecina, además de dinero en efectivo. Tras las pruebas de campo realizadas por los especialistas, se confirmó que la sustancia secuestrada era cocaína.

La fiscal de narcomenudeo interviniente dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro tanto de la droga como del dinero encontrado, quedando todo a disposición de la Justicia.

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