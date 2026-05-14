El jefe de Gabinete recibió en Casa de Gobierno a alumnos de los departamentos Sarmiento, Atamisqui y Quebrachos

Los estudiantes participan del programa “Conociendo mi provincia”, una iniciativa destinada a jóvenes del interior santiagueño que realizan recorridos educativos y culturales por distintos puntos de la provincia.

Hoy 14:52

En el marco del programa “Conociendo mi provincia”, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este jueves en Casa de Gobierno a alumnos que cursan el último año del secundario en el Colegio 25 de Abril y en la Escuela de la Familia Agrícola de la localidad de Garza, departamento Sarmiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También participaron estudiantes de la Escuela de Comercio Martín Miguel de Güemes de Sumampa, departamento Quebrachos, y del Instituto Juan XXIII de Villa Atamisqui, departamento Atamisqui.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos, donde los jóvenes llegaron acompañados por sus docentes, quienes resaltaron la importancia de este programa que permite a miles de adolescentes del interior santiagueño compartir una experiencia educativa y sumar conocimientos sobre la provincia.

A través de esta iniciativa, los estudiantes recorren distintos lugares de la Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

Durante la recepción, Araujo dio la bienvenida a las delegaciones en nombre del gobernador Elías Suárez y destacó la importancia de que los estudiantes del interior puedan conocer más sobre la provincia y tener un contacto cercano con las instituciones del Estado y sus autoridades.

“El gobernador considera que este programa es muy importante y, a pesar de la situación económica que atraviesa el país, sostiene firme la decisión de mantenerlo vigente porque beneficia a muchos chicos del interior”, expresó el funcionario.

Además, remarcó que Santiago del Estero es una provincia extensa y señaló la necesidad de trabajar para “romper algunas asimetrías” y permitir que los jóvenes puedan conocer distintos aspectos relevantes del territorio provincial.