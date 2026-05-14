La Policía Federal secuestró más de una tonelada de hojas de coca ocultas en un camión cargado con soja

En un operativo desplegado durante la madrugada en el norte salteño, efectivos de la Policía Federal descubrieron una importante carga ilegal oculta entre soja. Dos hombres fueron detenidos.

Hoy 14:33

La División Antidrogas San Ramón de la Nueva Orán de la Policía Federal Argentina llevó adelante, en las primeras horas de la madrugada de la fecha, un importante procedimiento en el marco de una causa tramitada ante la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, a cargo del Dr. Romero, con intervención de la Secretaría de la Dra. Morales.

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Siguiendo directivas expresas del Fiscal Federal, los investigadores desarrollaron tareas de vigilancia y seguimiento sobre un camión marca Mercedes Benz que, según las pesquisas, se dirigiría hacia la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, transportando presuntamente mercadería ilegal denunciada oportunamente en la causa, entre ellas hojas de coca, cigarrillos e indumentaria.

Los movimientos del rodado indicaban que atravesaría la localidad de Pichanal durante la madrugada, por lo que el Ministerio Público Fiscal autorizó su inmediata detención en caso de detectarse su tránsito.

Finalmente, el vehículo fue interceptado sobre Ruta Nacional Nº 34, a la altura de la localidad de Santa Rosa, Departamento Orán, provincia de Salta.

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Durante la inspección externa, los efectivos advirtieron una anomalía en la lona del acoplado: un precinto aduanero acompañado de una soga pasante que presentaba un nudo particular, presuntamente producto de un corte y posterior manipulación.

Ante esta situación, y con autorización del Dr. Romero, se procedió a desmontar la lona, descubriéndose ocultos entre la carga de soja numerosos bultos de distintos tamaños.

Como resultado del procedimiento, se logró el secuestro de treinta y cuatro (34) bolsas que contenían hojas de coca en estado natural, cada una con un peso aproximado de treinta (30) kilogramos, totalizando más de una tonelada del producto vegetal.

Tras una nueva consulta con la Fiscalía Federal interviniente, se dispuso el secuestro de la sustancia vegetal, la inmediata intervención de la Aduana Nacional, el secuestro del camión, el acoplado, gran cantidad de dinero en efectivo y teléfonos celulares hallados durante el procedimiento, además de la detención de los dos hombres involucrados.