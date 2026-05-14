Dictaron la conciliación obligatoria y se levantó el paro anunciado por UTA para este viernes

Luego de que el gremio de los choferes anunciara la paralización de los servicios, la Secretaría de Trabajo intervino para frenar el conflicto por un plazo de 15 días.

Hoy 13:39

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que acatará la conciliación obligatoria dictada por las autoridades laborales, medida que obliga a suspender las acciones gremiales y retomar el diálogo formal entre las partes.

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El secretario general del gremio, Eduardo Palma, explicó que la advertencia de protesta había sido iniciada ante la falta de respuestas satisfactorias, pero que la intervención de la Secretaría de Trabajo modificó el escenario. “Nosotros hemos llevado adelante la medida y, automáticamente, la Secretaría nos ha dictado la conciliación obligatoria por 15 días”, señaló.

A partir de esta disposición, el servicio de transporte funcionará con normalidad este viernes, mientras se desarrollan las negociaciones bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo. El plazo establecido de 15 días hábiles tiene como objetivo que el gremio y las empresas acerquen posiciones y logren evitar nuevas medidas de fuerza.

No obstante, el conflicto permanece abierto. Desde la UTA indicaron que el clima de tensión continúa, y Palma se mostró cauto respecto a la evolución de las conversaciones. En ese sentido, remarcó que la posibilidad de alcanzar una solución dependerá de las propuestas que se presenten en la mesa de diálogo durante el período de conciliación.