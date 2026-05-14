Jordana Brewster llega por primera vez a Cannes con “Rápido y Furioso” y celebra el legado de la saga

La actriz participará de una proyección especial por los 25 años de la franquicia y destacó el impacto emocional y cultural de la historia que marcó su carrera.

Hoy 13:53

Tras más de dos décadas recorriendo el mundo con la saga Rápido y Furioso, la actriz Jordana Brewster tendrá su debut en el Festival de Cannes, donde se realizará una proyección especial de la película original de 2001 como parte de las celebraciones por el 25° aniversario de la franquicia.

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“Es muy gratificante, y un poco agridulce”, expresó Brewster sobre el reconocimiento a la saga, que ha recaudado más de 7 mil millones de dólares a nivel global. La iniciativa de llevar la película a la Riviera Francesa surgió de Vin Diesel, protagonista y productor del universo cinematográfico.

La función especial contará con la presencia del elenco principal, incluyendo a Diesel, Michelle Rodriguez y la propia Brewster, además de la participación de Meadow Walker, hija del fallecido Paul Walker, quien murió en 2013. “Va a ser algo muy hermoso”, señaló la actriz.

En la saga, Brewster interpreta a Mia Toretto, hermana menor de Dominic Toretto y uno de los ejes emocionales de la historia a través de su relación con Brian O’Conner. Al revisitar la primera película, la actriz destacó la solidez narrativa del film: “Cada personaje estaba bien desarrollado, y eso es lo que permitió su longevidad”.

También remarcó el rol de su personaje dentro del grupo: “Mia es el ancla moral, algo importante porque la historia puede irse en muchas direcciones”. En ese sentido, expresó su deseo de recuperar más protagonismo para el personaje en la próxima entrega final.

El cierre de la franquicia llegará con Fast Forever, la undécima película, cuyo estreno está previsto para marzo de 2028. Según adelantó Diesel, el universo continuará expandiéndose con una serie televisiva en la plataforma Peacock, noticia que la propia Brewster aseguró haber conocido recientemente.

De cara al futuro, la actriz se mostró abierta a seguir explorando la historia de su personaje, incluso en formato televisivo: “Sería interesante ver a Mia con sus hijos, metidos en problemas… también sería una forma de mantener vivo el legado de Brian”.

A lo largo de la entrevista, Brewster recordó sus inicios en la saga, cuando aún era estudiante universitaria y participaba en su tercera película. “No tenía idea de lo especial que era lo que estábamos haciendo”, afirmó. También destacó el fuerte vínculo entre los integrantes del elenco: “Es como una familia, todos nos cuidamos mutuamente”.

Ese sentido de pertenencia se reflejó incluso en decisiones creativas recientes. La actriz reveló que Diesel impulsó cambios en el guion de Fast X para asegurar su participación. “Vin es como un hermano para mí. Siempre fue muy leal con toda la franquicia”, sostuvo.

Finalmente, Brewster subrayó la importancia de rendir homenaje a Paul Walker en la película final. “Me gustaría que Brian sea una pieza clave, ya sea en pantalla o como parte de la historia. Que sea el campeón de todo esto”, concluyó.