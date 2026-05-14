Otamendi no renovará en Benfica y River se ilusiona con su llegada

El defensor campeón del mundo le comunicó al club portugués que no continuará después de junio y el Millonario aparece cada vez más cerca de concretar uno de los grandes sueños del mercado.

Hoy 14:12

River recibió este jueves una noticia que alimenta la ilusión de todo el mundo millonario. Según informó la prensa portuguesa, Nicolás Otamendi le comunicó oficialmente a Benfica que no renovará su contrato y quedará con el pase en su poder una vez finalizada la temporada europea.

La información fue publicada por el diario portugués Récord, que aseguró que el experimentado defensor “tiene vía libre para fichar por River Plate”. De esta manera, el campeón del mundo con la Selección Argentina quedó cada vez más cerca de cumplir el deseo de vestir la camiseta del club del que es hincha.

Desde hace tiempo, en el entorno de Otamendi venía creciendo la posibilidad de regresar al fútbol argentino. Ahora, con el vínculo finalizando el próximo 30 de junio y sin intención de renovarlo, el escenario parece ideal para que el zaguero arribe al conjunto de Núñez tras disputar el Mundial 2026.

El defensor dejará una huella enorme en Benfica. En sus dos etapas con el club portugués se transformó en referente, capitán e ídolo de la institución. En total disputó 280 partidos, marcó 18 goles, aportó 14 asistencias y conquistó cuatro títulos, números que reflejan la importancia que tuvo en Lisboa.

Su despedida será este sábado, cuando el conjunto dirigido por José Mourinho visite a Estoril por la última fecha de la Primeira Liga. Aunque no podrá despedirse ante su público en el estadio Da Luz, el central tendrá su último encuentro con la camiseta de las “Águilas” antes de cerrar una etapa histórica en Portugal.

En River ya trabajan desde hace tiempo en la operación. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo le acercó una propuesta formal y el hecho de que el defensor quede libre facilita enormemente la negociación, ya que el club solamente deberá hacerse cargo del contrato del futbolista.

Mientras tanto, en Portugal hicieron todos los esfuerzos posibles para convencerlo de continuar. Tanto el presidente Rui Costa como José Mourinho manifestaron públicamente su deseo de retenerlo. Incluso, semanas atrás, el entrenador portugués había dejado en claro que la decisión final dependía exclusivamente del jugador.

“Hay personas que tienen el derecho de elegir su futuro por todo lo que construyeron en el fútbol, y Otamendi es una de ellas”, había declarado Mourinho, quien también reconoció la posibilidad concreta de que el defensor regrese a la Argentina para sumarse al Millonario.