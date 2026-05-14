Detienen a dos hombres tras amenazar a una joven en Jujuy

Dos hombres de 31 y 42 años fueron detenidos en Jujuy tras amenazar de muerte a una joven en un incidente violento.

Hoy 14:13

En un operativo reciente, el Grupo Dinámico de Prevención del Delito (UR-1) llevó a cabo la detención de dos hombres de 31 y 42 años, quienes minutos antes habían interceptado y amenazado de muerte a una joven mujer en la zona sur de San Salvador de Jujuy.

El procedimiento fue coordinado a través del sistema de monitoreo 911, lo que permitió un rastrillaje efectivo en el área de la vieja terminal y sus calles aledañas. Tras recibir el alerta, los cuadrantes Zorro 3, 4 y 5 implementaron un dispositivo cerrojo para interceptar a los sospechosos.

El primer sospechoso fue detenido en la esquina de Santiago del Estero y Escolástico Zegada, mientras que el segundo fue localizado poco después por el personal motorizado. Este último intentó darse a la fuga y opuso feroz resistencia, agrediendo a un efectivo policial y causando daños en su equipo de comunicación.

Tras ser finalmente reducido, ambos hombres fueron llevados a la Seccional 30°, donde las víctimas confirmaron sin dudar que eran los autores de las amenazas. Sin embargo, la investigación continuó.

El Jefe de Unidad informó que uno de los aprehendidos contaba con un pedido de captura activo, ya que era señalado como el autor de un robo ocurrido el pasado 4 de mayo en un local comercial, lo que añade seriedad a su situación legal.

Este incidente pone de relieve la importancia de la intervención policial en situaciones de riesgo, así como la efectividad de los sistemas de monitoreo en la prevención del delito en la región.