Añatuya: reconocido delincuente fue capturado mientras remataba botín en plena calle

Un hombre de 38 años, con pedido de captura vigente, fue detenido en el barrio Villa María de Añatuya mientras ofrecía artículos robados, transportados en una bolsa de consorcio y una mochila.

Hoy 12:02

Un conocido malviviente del ambiente delictivo local sumó un nuevo capítulo a su prontuario tras ser interceptado por efectivos de la Departamental 13. El procedimiento tuvo lugar en el corazón del barrio Villa María, donde el sospechoso fue sorprendido en plena maniobra comercial.

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Todo comenzó durante los recorridos preventivos de rutina, cuando los uniformados divisaron a un hombre identificado como de apellido Sosa (38), domiciliado en el barrio Colonia Osvaldo, ofreciendo diversos artículos de manera sospechosa. Lo que llamó la atención de las autoridades no fue solo su actitud, sino el “stock” que transportaba en una bolsa de consorcio y una mochila.

Al ser entrevistado, el nerviosismo del sujeto delató que algo no estaba bien. La consulta en la base de datos policial arrojó una alerta roja: Sosa contaba con un pedido de captura vigente.

Bajo la atenta mirada de los testigos, se procedió a requisar sus pertenencias, encontrando un cargamento que el sospechoso no pudo justificar: cinco pares de zapatillas de niño, una campera inflable negra de adulto, una mochila verde camuflada, un cargador de celular y varios juguetes de distintos tamaños.

Tras el operativo, el hombre fue trasladado a la dependencia policial más cercana. La Justicia dispuso que Sosa quede detenido mientras se investiga el origen de los bienes secuestrados, que se presume fueron sustraídos en hechos delictivos recientes en la zona.