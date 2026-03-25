River sufre una baja: Salas fue sancionado por Conmebol y no jugará el inicio de la Sudamericana

River recibió una mala noticia en la previa de su debut en la Copa Sudamericana: Maximiliano Salas fue sancionado por la Conmebol y se perderá los primeros dos partidos del certamen continental.

La decisión del ente sudamericano se debe a los incidentes ocurridos en el partido ante Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, cuando el delantero protagonizó un fuerte cruce con el árbitro Andrés Matonte tras la eliminación del equipo argentino en el Allianz Parque. Aunque en la transmisión no se observó la tarjeta roja, el juez lo incluyó como expulsado en su informe.

En aquel encuentro, el clima fue tenso desde el final. Varios futbolistas de River increparon al árbitro por fallos polémicos, situación que generó un tumulto rápidamente controlado. En ese contexto, Salas fue uno de los más efusivos y debió ser apartado por integrantes del cuerpo técnico y compañeros.

Con esta sanción, el delantero no estará disponible para el debut ante Blooming en Bolivia ni para el segundo compromiso frente a Carabobo en el Monumental. De esta manera, recién podría reaparecer el 30 de abril cuando el equipo visite a Bragantino.

La baja se suma a la de Marcos Acuña, quien también debe cumplir una suspensión. Un dolor de cabeza para el entrenador Eduardo Coudet, que pierde variantes ofensivas en el arranque del torneo.