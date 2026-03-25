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Las Pastillas del Abuelo regresa a Santiago del Estero

La banda liderada por Piti Fernández volverá a pisar suelo santiagueño el domingo 23 de agosto en Sky Club, repasando clásicos y presentando nuevas canciones tras un exitoso 2025.

Hoy 11:54

Las Pastillas del Abuelo, con más de dos décadas de trayectoria, regresan a Santiago del Estero para ofrecer un show cargado de energía. La banda liderada por Piti Fernández repasará sus clásicos y presentará nuevas canciones, consolidando su lugar como una de las agrupaciones más convocantes del rock nacional.

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Los inicios de la banda se remontan a 2002, cuando grabaron el demo que incluía “El Sensei”, un tema que se convirtió en un verdadero mito dentro de su historia al no ser editado oficialmente. Desde entonces, su crecimiento fue imparable: giras por toda Argentina, Latinoamérica y Europa consolidaron su carrera y fortalecieron la conexión con su público.

Con este regreso a Santiago del Estero, Las Pastillas del Abuelo prometen un espectáculo inolvidable en un escenario clave, en lo que será uno de los conciertos más esperados del año.

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