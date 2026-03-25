Loreto: la Plaza de la Memoria fue escenario de un emotivo acto por los 50 años del Golpe

La comunidad de Loreto se reunió este 25 de marzo en la Plaza de la Memoria para participar del acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.

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La actividad fue organizada por la comunidad educativa del Instituto San Ignacio de Loyola y contó con la presencia del intendente Ramón Rosa González, junto a funcionarios municipales y representantes de distintas instituciones.

También participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Verón, docentes, estudiantes y vecinos que se sumaron a la jornada conmemorativa.

Durante el acto, se destacó el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, remarcando la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas de la última dictadura cívico-militar.

Uno de los momentos centrales fue el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional Argentino, que convocó a los presentes a reflexionar sobre la identidad y la historia reciente.

En ese marco, la estudiante Maia Roldán interpretó la poesía “Desaparecidos” de Mario Benedetti, generando un clima de profunda emoción entre los asistentes.

Además, alumnos de sexto grado realizaron una intervención artística, en la que transmitieron un mensaje sobre la importancia de la memoria colectiva y el compromiso social.

Desde el municipio valoraron el rol de las instituciones educativas en la formación de ciudadanos comprometidos y destacaron la participación de la comunidad.

La jornada concluyó con un mensaje claro: recordar no es solo mirar al pasado, sino asumir un compromiso activo con el presente y fortalecer los valores democráticos para las futuras generaciones.